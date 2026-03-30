Un giovane di 21 anni è deceduto all’ospedale Policlinico dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale a Milano. Nella notte di domenica, si è schiantato contro alcune auto parcheggiate a bordo di una Porsche Spyder, presa a noleggio, con due amiche a bordo. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino e il giovane è stato dichiarato morto poco dopo il ricovero.

Un'altra giovane vita spezzata sulle strade milanesi: per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Insieme a lui a bordo nell'auto a noleggio da 160mila euro anche due amiche Non ce l'ha fatta Lorenzo Mattia Persiani. Lo studente di 21 anni è morto all'ospedale Policlinico: all'alba di domenica si era schiantato contro alcune auto parcheggiate a bordo di una Porsche Spyder presa a noleggio su cui viaggiavano anche due amiche. L'incidente è avvenuto lungo viale di Porta Vercellina, pochi istanti prima delle sei di domenica 29 marzo. Lorenzo Mattia Persiani è morto dopo una corsa a sirene spiegate, in codice rosso, verso l'ospedale Policlinico dove è stato sottoposto a un delicato intervento. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Lorenzo Mattia Persiani, chi era lo studente morto a 21 anni in Porsche a Milano

Articoli correlati

Milano, Porsche fuori controllo e schianto all’alba: Lorenzo Mattia Persiani muore a 21 anniMilano, cosa è successo davvero in corso di Porta Vercellina? Una curva, poi il vuoto.

Morto a 21 anni al volante di una Porsche noleggiata: Lorenzo Mattia Persiani e il sogno spezzato di fare il dentistaMilano, 30 marzo 2026 – Un’auto fuori controllo finisce la sua corsa a tutta velocità contro quattro veicoli in sosta, in viale di Porta Vercellina...

Tutti gli aggiornamenti su Lorenzo Mattia Persiani

Temi più discussi: Lorenzo Mattia Persiani, chi era il ragazzo morto nello schianto della Porsche dopo la discoteca; Perde il controllo della Porsche in centro città e si schianta: Lorenzo muore a 21 anni, ferite le due ragazze con lui; Incidente con la Porsche a Milano, muore il 21enne Lorenzo Mattia Persiani che era alla guida; Incidente in centro a Milano, si schianta contro le auto in sosta: morto Lorenzo Mattia Persiani.

Chi era Lorenzo Mattia Persiani, morto a 21 anni nell’incidente in Porsche a MilanoMilano, incidente in Porta Vercellina: morto il 21enne Lorenzo Mattia Persiani alla guida di una Porsche. Ferite due ragazze ... tag24.it

Lorenzo Mattia Persiani, chi era il ragazzo morto nello schianto della Porsche dopo la discotecaStudiava al San Raffaele, amava le auto: sul luogo dell’incidente amici e madri dei suoi ex compagni di scuola portano fiori ... milano.repubblica.it

Lorenzo Mattia Persiani, chi era il ragazzo morto nello schianto della Porsche dopo la discoteca milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Si chiama Lorenzo Mattia Persiani il 21enne morto dopo essersi schiantato con una Porsche Spyder - facebook.com facebook