Looksmaxxing su TikTok il trend delle pratiche estreme | così i giovani puntano alla perfezione fisica
Negli ultimi mesi su TikTok si è diffuso un trend chiamato looksmaxxing, un termine che combina aspetto e massimizzazione. Si tratta di pratiche volte a migliorare l'estetica personale, spesso adottate con metodi estremi. La tendenza coinvolge principalmente giovani che cercano di perfezionare il proprio aspetto fisico attraverso varie tecniche. La diffusione di questo fenomeno ha portato a un interesse crescente verso le strategie di miglioramento estetico online.
Looksmaxxing è una parola data dalla fusione di look (aspetto) e maxxing (massimizzare): sono pratiche anche estreme funzionali a migliorare l'aspetto fisico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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