Quando TikTok decide di rendere virale un nutriente, accadono cose straordinarie. E questa volta nel mirino degli influencer è finito uno dei componenti più sottovalutati della nostra alimentazione: le fibre. Il trend si chiama “fibremaxxing” e sta letteralmente cambiando il modo in cui milioni di giovani adulti pensano alla propria salute intestinale. La piattaforma che ci ha regalato balletti virali e ricette dubbie ora sta spingendo una generazione intera verso il consumo di legumi, semi di chia e verdure a foglia verde. L’hashtag #fibermaxxing ha generato milioni di visualizzazioni nel corso del 2025, trasformando un argomento che fino a ieri era relegato alle conversazioni mediche in un movimento social capace di influenzare le scelte alimentari di intere fasce demografiche. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Fibremaxxing: il trend TikTok che sta rivoluzionando la salute intestinale dei giovani

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