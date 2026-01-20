Diego Baroni, 14 anni, è scomparso otto giorni fa. Le indagini si concentrano su Milano e su un'amicizia nata su TikTok, considerata possibile causa della sua sparizione. È stata aperta un’indagine per sottrazione di minore, poiché si sospetta che qualcuno possa aiutare la fuga del ragazzo. Le autorità continuano le ricerche nel tentativo di ritrovarlo e fare luce sulla situazione.

Otto giorni fa in una mattina all'apparenza come tutte le altre, Diego lascia la sua casa per andare a scuola. Non arriverà mai, le insegnanti contattano la famiglia e iniziano le ricerche. La madre con un post disperato su FB chiede aiuto. Gli inquirenti indagano e, ieri, pare che la vicenda abbia la prima svolta. La squadra coordinata dal procuratore Raffaele Tito ora indaga per sottrazione di minore. Il giorno della fuga il ragazzo aveva incontrato un'amica alla stazione di Porta Nuova a cui aveva raccontato di essere diretto a Milano per incontrare alcune persone. La madre aveva però spiegato agli investigatori che il quattordicenne non aveva conoscenze a Milano, ma le ricerche avevano agganciato la sera del lunedì una cella del cellulare di Diego in centro a Milano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Diego Baroni scomparso da otto giorni: le indagini puntano su Milano e un'amicizia nata su TikTok

Diego Baroni scomparso a 14 anni da giorni da Verona, i video su TikTok e la pista che porta a MilanoDiego Baroni, 14 anni, è scomparso dal Veronese il 12 gennaio e potrebbe trovarsi a Milano.

Diego Baroni scomparso da Verona. Il telefono del 14enne agganciato a Milano e i video su TikTokDiego Baroni, 14 anni di Verona, è scomparso da lunedì.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Diego Baroni, ragazzo di 14 anni scomparso da giorni: le ricerche anche a Milano; Diego Baroni scomparso da Verona. Il telefono del 14enne agganciato a Milano e i video su TikTok; Il quattordicenne Diego Baroni scomparso nel Veronese, le ricerche concentrate a Milano; Sottrazione di minore: la procura indaga sulla scomparsa di Diego Baroni.

Diego Baroni scomparso 8 giorni fa, si indaga per sottrazione di minore: Qualcuno lo aiuta a nascondersi - Continuano le ricerche di Diego Baroni, il 14enne scomparso a San Giovanni Lupatoto lunedì scorso. Il ragazzo avrebbe preso un treno per Milano, ma da allora non ha più dato sue notizie. Si indaga per ... fanpage.it

Diego Baroni, il 14enne scomparso da Verona: si indaga per sottrazione di minore. Le tracce su TikTok e l’ipotesi del plagio - Le ricerche si stanno concentrando nella zona di Milano, dove il suo telefono è stato agganciato per l’ultima volta. Ad alcune amiche aveva parlato di misteriosi amici che nessuno conosce ... quotidiano.net

Diego Baroni, il 14enne scomparso: la Procura di Verona indaga per sottrazione di minore >> https://buff.ly/d7bStEG - facebook.com facebook

Il mistero di Diego Baroni, il 14enne scomparso nel Veronese: s’indaga sull’ipotesi di un sequestro x.com