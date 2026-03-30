L'omaggio a Gino Paoli di Pierluigi Diaco sparisce in una domenica sera qualunque

Nella serata di domenica, un omaggio a Gino Paoli condotto da Pierluigi Diaco è stato trasmesso su Rai2. La trasmissione, realizzata in fretta, è risultata poco seguita, con ascolti inferiori rispetto ad altre reti e programmi della stessa sera. La puntata ha avuto una durata breve e si è conclusa senza suscitare grande attenzione tra il pubblico televisivo.

Il ricordo messo su in fretta e furia a pochi giorni dalla morte di Paoli è un disastro di ascolti, con Rai2 rete meno vista della serata. Ma addossare le colpe al conduttore sarebbe ingeneroso, questo speciale è il simbolo di una ferita gigantesca che la Rai si è inflitta da sola: vedi l'omaggio a Gino Paoli e non puoi non pensare a quello di Fazio per Ornella Vanoni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Lina Sastri. . Bello ed emozionante interpretare un brano di Gino Paoli non celebre, quasi sconosciuto ai più, anche a me... ma che ho sentito e scelto subito proprio per questo. Una breve lirica d'amore... più di una canzone! Grazie a Pierluigi Diaco che mi ha i - facebook.com facebook

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