Rai2 celebra Gino Paoli | serata evento con Pierluigi Diaco

A pochi giorni dalla morte di Gino Paoli, Rai2 organizza una serata speciale dedicata al musicista. La programmazione prevede un evento condotto da Pierluigi Diaco, che intende rendere omaggio al cantautore attraverso interviste e momenti dedicati alla sua carriera. La trasmissione sarà trasmessa in prima serata e si svolge all’interno di un palinsesto dedicato alla musica italiana.

A pochi giorni dalla scomparsa di Gino Paoli, la Rai dedica una serata speciale per ricordare uno dei grandi protagonisti della musica italiana. L’appuntamento è fissato per domenica 29 marzo in prima serata su Rai2, con la conduzione affidata a Pierluigi Diaco. Ospiti e racconti per ricordare un’icona. A partire dalle 21, il conduttore guiderà il pubblico in un viaggio tra ricordi, testimonianze e momenti emozionanti. In studio arriveranno volti noti del mondo della televisione e del giornalismo, pronti a raccontare il ruolo centrale che Gino Paoli ha avuto nella musica, nella cultura e nella società italiana. Tra gli ospiti annunciati ci saranno Marino Bartoletti, Alba Parietti, Rosanna Vaudetti, Gabriella Farinon e Tommaso Cerno. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

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