Allegri annuncia | Loftus-Cheek domani sarà a disposizione Sospiro di sollievo verso Milan-Genoa

Allegri ha annunciato che Loftus-Cheek sarà disponibile per la partita di domani. Questa notizia rappresenta un'importante opzione per il reparto mediano del Milan, in vista della sfida contro il Genoa. Alla vigilia del match, l'allenatore rossonero ha parlato in conferenza stampa, offrendo aggiornamenti sullo stato dei giocatori e sulle scelte tecniche.

Verso Milan-Genoa, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia. Le parole su Loftus-Cheek e la sua disponibilità in campo.

Conferenza stampa per Allegri alla vigilia del match contro i rossoblù, valido per la 19ª giornata di Serie A 2025-26 - Conferenza stampa per Allegri alla vigilia del match contro i rossoblù, valido per la 19ª giornata di Serie A 2025- msn.com

Mercato Milan, Allegri stoppa Sarri: Loftus-Cheek è incedibile… salvo colpi di scena. Le ultimissime notizie - Le ultimissime notizie Il mercato di gennaio 2026 del Milan sembra vivere una fase di calma apparente sul fronte d ... calcionews24.com

Il direttore @FabRavezzani annuncia Vlahovic al Milan con Allegri Abbiamo già il capocannoniere per la prossima stagione x.com

Allegri in conferenza annuncia, Gimenez fuori 3 o 4 mesi - facebook.com facebook

