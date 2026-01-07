Allegri annuncia | Loftus-Cheek domani sarà a disposizione Sospiro di sollievo verso Milan-Genoa

Allegri ha annunciato che Loftus-Cheek sarà disponibile per la partita di domani. Questa notizia rappresenta un'importante opzione per il reparto mediano del Milan, in vista della sfida contro il Genoa. Alla vigilia del match, l'allenatore rossonero ha parlato in conferenza stampa, offrendo aggiornamenti sullo stato dei giocatori e sulle scelte tecniche.

Verso Milan-Genoa, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia. Le parole su Loftus-Cheek e la sua disponibilità in campo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

