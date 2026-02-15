Rinnovo Loftus-Cheek si avvicina la firma dell’inglese
Ruben Loftus-Cheek ha deciso di rinnovare il suo contratto con il Milan, che durerà fino a giugno 2027. La firma potrebbe arrivare già nelle prossime ore, dopo settimane di trattative. Il centrocampista inglese, arrivato in prestito dalla Chelsea, ha mostrato già il suo valore in campionato e ora punta a consolidare il suo ruolo nel club.
Con un contratto fino al giugno del 2027 con il Milan, Ruben Loftus-Cheek appare pronto a prolungare con la squadra rossonera. Il Milan pensa al rinnovo di Loftus-Cheek (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto affermato da TuttoSport, il Milan starebbe lavorando per il rinnovo del centrocampista inglese che sta fornendo una serie di buone prestazioni. Classe 1996, l’ex Chelsea era finito nel mirino di diverse squadre durante la scorsa sessione di mercato invernale con i rossoneri che hanno bloccato la sua cessione. Dalla Lazio all’Aston Villa, diverse squadre avevano preso informazioni sul calciatore inglese, ma il Milan ha posto il veto sulla sua partenza. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Loftus Cheek Juve, la trattativa si complica? C’è un ostacolo da superare per l’inglese. L’indiscrezione
La trattativa tra Loftus Cheek e la Juventus sembra aver incontrato alcune difficoltà.
Calciomercato Milan, Loftus-Cheek firma il rinnovo o torna in Inghilterra? Il punto
Ruben Loftus-Cheek è attualmente al centro delle discussioni di mercato del Milan, con un possibile rinnovo contrattuale all'orizzonte.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Milan, scatta il piano rinnovo per Loftus-Cheek: contatti in corso, ecco cosa filtraIl centrocampista inglese è andato a segno contro Bologna e Pisa. Allegri a gennaio ha detto no alla sua cessione: respinte Lazio e Aston Villa ... tuttosport.com
Mercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campoMercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo: l’inglese è l’arma in più di Allegri La metamorfosi tattica di Ruben Loftus-Cheek si sta ri ... calcionews24.com
