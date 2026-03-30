L’ode di Dzeko all’Italia | La amo Fu la prima a venire in Bosnia dopo la guerra

L’attaccante di origine bosniaca, attualmente giocatore di una squadra italiana, ha espresso parole di affetto nei confronti del paese, affermando di amare l’Italia. Ha ricordato che il paese è stato il primo a visitare la Bosnia dopo la guerra, sottolineando un gesto di solidarietà. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante una conferenza stampa, mentre era impegnato in una partita ufficiale.

Zenica, 30 marzo 2026 – Edin Dzeko parla da avversario, ma le sue parole suonano come una dichiarazione di affetto verso l’Italia. Alla vigilia della sfida tra Bosnia e azzurri, l’attaccante bosniaco ha scelto infatti toni di grande rispetto, ricordando il legame profondo costruito nel corso della sua lunga esperienza nel calcio italiano. “Io amo il calcio italiano, ci ho vissuto quasi nove anni e mi sono trovato benissimo”, ha detto Dzeko in conferenza stampa a Sarajevo, restituendo l’immagine di un campione che non dimentica il Paese che lo ha accolto e in cui ha lasciato un segno importante. Un rapporto autentico, fatto di campo, amicizie e riconoscenza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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