L’Italia di Gennaro Gattuso si trova a un passo dalla qualificazione, dopo aver battuto l’Irlanda del Nord in una partita che ha dimostrato solidità e determinazione. La squadra si prepara ora ad affrontare la Bosnia, con l’obiettivo di ottenere il risultato necessario per tornare in competizioni ufficiali. La sfida si svolgerà a Zenica, in Bosnia, e rappresenta un momento cruciale per il percorso di qualificazione.

L’ Italia di Gennaro Gattuso è a soli 90 minuti dal ritorno nel calcio che conta: la vittoria di Bergamo contro l’Irlanda del Nord ha certificato la nascita di un gruppo solido, capace di soffrire e colpire con il “cinismo del Ringhio”. Ora, però, la missione si sposta nell’inferno di Zenica, dove martedì sera gli Azzurri affronteranno la Bosnia di Edin Dzeko nella finale playoff per il Mondiale 2026. Non sarà sufficiente il 100%: in un ambiente che trasuda nazionalismo e agonismo, servirà quel 101% di applicazione tattica e ferocia mentale per non sprecare l’ultimo proiettile a disposizione. Il CT ha vinto la sua scommessa personale, abiurando il dogma della difesa a quattro per cucire addosso alla squadra un 3-5-2 funzionale agli interpreti. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Italia, a Zenica per la storia: Gattuso lancia la sfida alla Bosnia di Dzeko

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