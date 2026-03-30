Un giocatore ha invitato il pubblico a applaudire l’inno italiano durante una partita, ricordando che il team italiano è stato il primo a partecipare a un’amichevole nel paese dopo la guerra. Ha sottolineato che, al suono dell’inno, si dovrebbe alzare in segno di rispetto, facendo riferimento alla presenza italiana nel contesto sportivo locale dopo il conflitto.

“Domani quando suonerà l’inno italiano spero che la gente bosniaca si alzi ad applaudirlo, perché non dobbiamo dimenticarci che l’Italia è stato il primo paese venuto a giocare qui un’amichevole dopo la guerra”. A parlare in conferenza stampa è Edin Dzeko, attaccante della Bosnia, prossima avversaria dell’Italia in finale playoff per andare ai Mondiali. Dzeko è un volto noto in Italia, visto il suo lungo passato in Serie A con le maglie di Roma, Inter e Fiorentina nella prima parte di questa stagione. E in chiusura di conferenza, il Cigno di Sarajevo ha voluto lanciare un appello ai tifosi bosniaci: applaudire l’inno italiano prima della partita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Domani bisogna applaudire l’inno italiano. Sono stati i primi a venire qui dopo la guerra”: l’appello di Dzeko

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