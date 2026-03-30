L’Ocse e i malanni cronici dell’Italia L’analisi di Polillo

L’Ocse ha pubblicato un’analisi che evidenzia i problemi cronici dell’Italia, in particolare nel settore economico e sociale. Recentemente, si è conclusa senza esito la discussione sulla riforma della giustizia, con il blocco del cosiddetto “giusto processo” previsto dall’articolo 111 della Costituzione. L’attenzione ora si concentra sui malanni strutturali che affliggono il paese.

Chiusa (malamente) la partita sulla giustizia, con il congelamento del “giusto processo”, ipotizzato dall’articolo 111 della Costituzione, l’attenzione si è spostata sui problemi economici e sociali dell’Italia. A suonare la sveglia è stato il recente editoriale di Francesco Giavazzi dalle pagine del Corriere della sera, il giorno stesso in cui l’Ocse presentava le sue previsioni sul futuro dell’economia dei principali Paesi occidentali. Italia all’ultimo posto, come tasso di crescita, sia per l’anno in corso che per quello successivo. Un dato che ha fatto insorgere l’opposizione: pronta a condannare “senza se e senza ma” l’azione del Governo Meloni. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - L’Ocse e i malanni cronici dell’Italia. L’analisi di Polillo Articoli correlati Il puzzle della guerra contro l’Iran tra etica e politica. L’analisi di PolilloSul piano etico-politico (copyright di Ernesto Galli della Loggia) non dovrebbero sussistere dubbi. Leggi anche: Vi spiego il bicchiere troppo pieno di Donald Trump. L’analisi di Polillo Approfondimenti e contenuti su L'Ocse e i malanni cronici dell'Italia... L'Ocse taglia le stime del Pil per l'Italia, solo +0,4% nel 2026Il conflitto in atto nel Medio Oriente sta orientando tutti gli organismi previsori ed i Governi a rivedere al ribasso le stime di crescita per il 2026 con il timore ormai esplicitato da tutti che la ... ansa.it L’Ocse valuta la sanità italiana. Qualità buona, spesa contenuta, personale adeguato. Restano troppe differenze tra le Regioni. Ma i tagli e il rigore stanno mettendo tutto ...Il verdetto in una revisione della qualità della nostra assistenza commissionata all'Ocse dal ministero della Salute. Analizzate nel dettaglio tutte le caratteristiche del nostro sistema. Che però ... quotidianosanita.it