Locorotondo | tentata rapina ferito imprenditore Indagine dei carabinieri

Nella notte a Locorotondo, un tentativo di rapina si è concluso con un’aggressione all’imprenditore di 38 anni, che si trovava nel suo domicilio. Secondo quanto ricostruito, un uomo avrebbe atteso l’imprenditore nel giardino della sua abitazione e, al suo rientro, lo avrebbe bloccato. L’imprenditore è rimasto ferito durante l’episodio, mentre i carabinieri stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli.

Di notte il tentativo di rapinare l'uomo. Il 38enne imprenditore, mentre rincasava, è stato bloccato da un uomo (forse nascosto nel giardino di casa dell'imprenditore) in una zona dell'agro di Locorotondo, dove appunto il 38enne abita. Nel cercare di derubarlo il malvivente ha ferito il 38enne imprenditore edile, ad una gamba di striscio, con un colpo di pistola. Trasportato all'ospedale l'imprenditore è stato medicato poi dimesso. Indagano i carabinieri. . 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Locorotondo: tentata rapina, ferito imprenditore Indagine dei carabinieri Articoli correlati Tentata rapina a Locorotondo, ferito imprenditore edileUn imprenditore edile di Locorotondo (Bari) è rimasto ferito di striscio a una gamba da un colpo di arma da fuoco esploso durante una tentata rapina... Leggi anche: Altavilla Silentina, tentata rapina in una villa: ferito imprenditore Aggiornamenti e contenuti dedicati a Locorotondo tentata rapina ferito... Locorotondo, imprenditore edile ferito con colpi di arma da fuoco a una gamba: era una tentata rapinaChi ha agito si sarebbe nascosto nel giardino dell’abitazione della vittima, che si trova in contrada Sei Caselle, per poi sorprenderla mentre stava rincasando ... lagazzettadelmezzogiorno.it Tentata rapina a Locorotondo, ferito imprenditore edileUn imprenditore edile di Locorotondo (Bari) è rimasto ferito di striscio a una gamba da un colpo di arma da fuoco esploso durante una tentata ... msn.com