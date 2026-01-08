Adzic Juve lui vuole restare ma il club lavora al prestito | due possibili destinazioni in Serie A

Adzic Juve, talento montenegrino classe 2006, desidera rimanere alla Juventus. Tuttavia, il club sta valutando un prestito per favorire la sua crescita e lo sviluppo. Al momento, ci sono due possibili destinazioni in Serie A, che potrebbero rappresentare un’opportunità importante per il suo percorso professionale. La decisione finale sarà presa nei prossimi giorni, tenendo in considerazione le esigenze del giocatore e del team.

per il talento montenegrino classe 2006. Il mercato in uscita della Juventus vede al centro delle riflessioni il futuro di Vasilije Adži?, il talentuoso trequartista montenegrino classe 2006 che ha già lasciato il segno in questa stagione. Nonostante il giocatore abbia espresso il desiderio di rimanere a Torino per giocarsi le proprie carte sotto la guida di Luciano Spalletti, la dirigenza bianconera sembra orientata verso una soluzione differente per tutelare la sua crescita. Lo riporta il Corriere dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Adzic Juve, lui vuole restare ma il club lavora al prestito: due possibili destinazioni in Serie A Leggi anche: Adzic Juve, sarà addio a gennaio? Il bianconero può partire in prestito: sei club di Serie A su di lui. Ecco quali sono Leggi anche: Calciomercato Juve: dove va Adzic? Tutti i club interessati al prestito del montenegrino che è in partenza Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Adzic può lasciare la Juve in prestito: ecco i club che hanno chiesto informazioni sul talento; Juventus, per Rodriguez manca solo ok di Spalletti, a giugno Kessiè. Chiesa, c'è anche il Napoli; La Juventus ha in pugno Guido Rodriguez: manca l'ok di Spalletti. Kessie idea per giugno; Serie A, Calciomercato Juventus – Rodriguez in pugno e idea Kessié: Adzic ai saluti?. Juve, Adzic in uscita: Genoa e Verona in pole position - Vasilije Adzic, centrocampista classe 2006 della nazionale montenegrina, sarebbe in uscita dalla Juventus: nonostante le resistenze del ragazzo, che vorrebbe restare a Torino e giocarsi le sue carte. tuttojuve.com Adzic corteggiato da 4 squadre di Serie A: il montenegrino vuole restare alla Juve - Poco impiegato alla Juventus da quando è arrivato in panchina Luciano Spalletti, Vasilije Adzic, centrocampista classe 2006 della nazionale montenegrina, potrebbe lasciare il club ... tuttojuve.com

Calciomercato Juventus, Di Marzio: "Due pretendenti su Adzic" - Il punto sul mercato della Juventus: si attende la decisione di Spalletti su Guido Rodriguez. tuttomercatoweb.com

La Juventus può cedere Adzic, ma il montenegrino fa muro: gli aggiornamenti facebook

Il #Genoa (se non dovesse arrivare Pisilli) e il #Parma (qualora dovesse uscire qualcuno) si aggiungono ai club che hanno mostrato interesse per Vasilije #Adzic. #Juve aperta al prestito a titolo temporaneo del calciatore. x.com

