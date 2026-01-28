Mercato Napoli il club si concentra su due nomi | molto dipenderà da Olivera

Il Napoli lavora ancora sul mercato in attesa di capire quale strada prendere. La società ha in mano due nomi caldi, ma molto dipende anche dalle decisioni su Olivera. Manna ha già ceduto Lorenzo Lucca e Noa Lang, e nelle prossime settimane potrebbero arrivare altre cessioni. La situazione rimane aperta e il club cerca di capire quale sarà la mossa giusta.

Mercato aperto e ancora diverse soluzioni aperte per quando riguarda possibili entrate. Giovanni Manna ha già portato a casa le cessioni di Lorenzo Lucca e Noa Lang, da qui alla fine della sessione invernale potrebbero esserci altre cessioni che andrebbero poi a spingere il club verso una direzione o un’altra. Mercato Napoli, due i nomi nel mirino di Manna. Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di TMW Radio, soffermandosi proprio su quelli che potrebbero essere i prossimo innesti del Napoli in sede di mercato: due i nomi sui quali il club si starebbe concentrando e sembra abbiano catalizzato l’attenzione dei partenopei. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Il Milan si trova ad affrontare una criticità di bilancio, con RedBird ed Elliott che propongono strategie diverse per colmare il deficit.

