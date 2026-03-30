L’oasi Smeraldino ha celebrato ieri il suo ventesimo anniversario con una festa pubblica. Si tratta della prima e più grande area naturale protetta del territorio, istituita due decenni fa. La cerimonia ha visto la partecipazione di visitatori e volontari che hanno contribuito alla conservazione del luogo. La giornata ha incluso attività e iniziative dedicate alla tutela e alla valorizzazione dell’area.

Grande festa ieri per i 20 anni del’Oasi Smeraldino. La prima e più grande area naturale protetta del territorio. L’appuntamento, curato dall’associazione Ape Natura, si è svolto all’Oasi situata a Valleambrosia. Durante la giornata sono stati presenti stand di associazioni impegnate nella tutela degli animali liberi e dei rifugi, spazi dedicati all’artigianato e proposte di street food etico e sano. La giornata ha visto alle 11 una visita guidata all’interno dell’Oasi per scoprire la storia e la ricchezza naturalistica dell’area. Nel pomeriggio, alle 16 l’incontro pubblico “Animali selvatici in città“ con il centro di recupero animali selvatici del Wwf di Vanzago, mentre alle 16. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’oasi Smeraldino compie 20 anni: "Un simbolo di rinascita e cura"

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