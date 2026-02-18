Negev in fiore | il festival Darom Balev compie 20 anni e celebra la rinascita del deserto con un mare di anemoni rossi

Il festival Darom Balev ha compiuto 20 anni, e questa occasione ha portato un’esplosione di colore nel deserto del Negev, dove migliaia di anemoni rossi sbocciano in questa stagione. La manifestazione, che si svolge nel sud di Israele, ha attirato appassionati e turisti desiderosi di ammirare la fioritura, simbolo di rinascita e speranza per la regione. Ogni anno, il deserto si trasforma in un tappeto vivente di fiori, dimostrando come la natura possa rifiorire anche in ambienti aridi.

Il Negev si tinge di rosso: vent'anni di festival tra i fiori e la resilienza del deserto. Il deserto del Negev, nel sud di Israele, si è trasformato in un mare di anemoni rossi, attirando migliaia di visitatori al Darom Balev Festival, che nel 2026 celebra il suo ventesimo anniversario. L'evento, in programma fino al 28 febbraio, celebra la straordinaria fioritura primaverile e promuove un turismo sostenibile in una regione spesso associata all'aridità. Un'esplosione di colori che offre uno sguardo inedito sul cuore del paese. Un fenomeno naturale e una scommessa culturale. Ogni anno, tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera, il nord del Negev compie una metamorfosi sorprendente.