Il 23 marzo scorso, in via XXIV Maggio a Jesi, un uomo è stato investito sulle strisce pedonali da un'auto che poi è ripartita velocemente. Le testimonianze di alcuni passanti hanno permesso di raccogliere foto del veicolo coinvolto. La polizia ha avviato le indagini utilizzando le immagini per identificare il conducente e ricostruire la dinamica dell'incidente.

Ancona, 30 marzo 2026 – Travolto sulle strisce e abbandonato sull’asfalto. Sperava di farla franca un pirata della strada che il 23 marzo scorso ha investito un uomo in via XXIV Maggio, a Jesi, per poi ingranare la marcia e fuggire via a tutto gas. La prontezza di altri automobilisti, presenti nella zona, hanno permesso ai carabinieri di rintracciare l’investitore. Qualcuno si è annotato il modello della vettura, una Suzuki Jimny, altri hanno scatto foto che hanno permesso di risalire al numero di targa. Al volante c’era un 20enne, jesino. E’ stato denunciato per omissione di soccorso e lesioni stradali. Il pedone travolto è un 67enne, pensionato, anche lui di Jesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo travolge sulle strisce, il ‘pirata’ rintracciato grazie alle foto dei passanti

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