Una chitarrista e fondatrice di un gruppo musicale, insieme ad altre due donne, sono state perseguitate da uno stalker. L’uomo è stato condannato a 15 mesi di reclusione. I fatti risalgono a un periodo in cui le tre donne hanno ricevuto minacce e comportamenti intimidatori. La decisione è stata comunicata dopo il processo in tribunale.

Un cinquantenne cittadino svizzero è stato condannato a un anno e tre mesi di carcere per aver perseguitato per oltre 20 anni Lisa Cerri, in arte Morgana Blue, chitarrista e fondatrice della band Bambole di Pezza, che ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo. Tra le donne che l’uomo vessava con messaggi e pedinamenti c’erano anche la scrittrice e musicista Micol Martinez e sua madre Katia Zerbini. La sentenza contro lo stalker di Morgana Blue La giudice Valeria Recaneschi del tribunale di Milano ha condannato un uomo di nazionalità svizzera per stalking a un anno e tre mesi di carcere, a seguito di alcune denunce presentate da Lisa Cerri, in arte Morgana Blue, chitarrista delle Bambole di Pezza, Micol Martinez, scrittrice e musicista, e Katia Zerbini, madre di Martinez. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morgana Blue delle Bambole di Pezza e Micol Martinez perseguitate da uno stalker, condannato a 15 mesi

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