Morgana Blue delle Bambole di Pezza e Micol Martinez perseguitate da uno stalker condannato a 15 mesi
Una chitarrista e fondatrice di un gruppo musicale, insieme ad altre due donne, sono state perseguitate da uno stalker. L’uomo è stato condannato a 15 mesi di reclusione. I fatti risalgono a un periodo in cui le tre donne hanno ricevuto minacce e comportamenti intimidatori. La decisione è stata comunicata dopo il processo in tribunale.
Un cinquantenne cittadino svizzero è stato condannato a un anno e tre mesi di carcere per aver perseguitato per oltre 20 anni Lisa Cerri, in arte Morgana Blue, chitarrista e fondatrice della band Bambole di Pezza, che ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo. Tra le donne che l’uomo vessava con messaggi e pedinamenti c’erano anche la scrittrice e musicista Micol Martinez e sua madre Katia Zerbini. La sentenza contro lo stalker di Morgana Blue La giudice Valeria Recaneschi del tribunale di Milano ha condannato un uomo di nazionalità svizzera per stalking a un anno e tre mesi di carcere, a seguito di alcune denunce presentate da Lisa Cerri, in arte Morgana Blue, chitarrista delle Bambole di Pezza, Micol Martinez, scrittrice e musicista, e Katia Zerbini, madre di Martinez. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Articoli correlati
Condannato lo stalker di Morgana Blue (Bambole di Pezza). Perseguitava anche Micol MartinezLe due artiste, nonché la madre di Martinez, perseguitate da un uomo che arrivò a scrivere una canzone dal titolo "Morgana putt***" e a presentarsi...
Vent'anni di inferno: condannato lo stalker di Morgana Blue (Bambole di Pezza). Perseguitava anche Micol MartinezLe due artiste, nonché la madre di Martinez, perseguitate da un uomo che arrivò a scrivere una canzone dal titolo "Morgana putt***" e a presentarsi...
Aggiornamenti e notizie su Morgana Blue
Temi più discussi: Condannato lo stalker di Morgana Blue (Bambole di Pezza). Perseguitava anche Micol Martinez; Bambole di Pezza, condannato lo stalker di Morgana Blue: le inviava messaggi da oltre 20 anni; Messaggi deliranti, insulti e minacce col coltello: condannato lo stalker di Morgana Blue delle Bambole di pezza; Condannato a 15 mesi lo stalker di Morgana Blue, fondatrice band Bambole di pezza.
Stalking a Lisa Cerri, Morgana Blue delle Bambole di Pezza: uomo condannato a un anno e tre mesiPerseguitate altre due persone, la musicista e scrittrice Micole Martinez e la madre Katia Zerbini. Nel 2006 l’uomo si era presentato ubriaco e brandendo un ... milano.repubblica.it
Vent'anni di inferno: condannato lo stalker di Morgana Blue (Bambole di Pezza). Perseguitava anche Micol MartinezLe due artiste, nonché la madre di Martinez, perseguitate da un uomo che arrivò a scrivere una canzone dal titolo Morgana putt*** e a presentarsi armato a un concerto ... milanotoday.it
Bambole di Pezza, condannato lo stalker di Morgana Blue: le inviava messaggi da oltre 20 anni Clicca e leggi https://gschannel.it/bambole-di-pezza-condannato-lo-stalker-di-morgana-blue-le-inviava-messaggi-da-oltre-20-anni/ - facebook.com facebook
Stalking a Lisa Cerri, Morgana Blue delle Bambole di Pezza: uomo condannato a un anno e 3 mesi milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com