Kevin Spacey ha concluso un accordo extragiudiziale con tre uomini che avevano intentato causa contro di lui per violenza sessuale. L’attore ha evitato così i procedimenti giudiziari all’Alta Corte, senza ulteriori dettagli sui termini dell’intesa. La vicenda riguarda accuse di comportamento inappropriato e aggressioni di natura sessuale rivolte nei confronti di tre individui.

Kevin Spacey ha raggiunt o un accordo extragiudiziale con tre uomini che avevano intentato causa contro di lui per violenza sessuale. La notizia riportata nelle scorse ore dai giornali inglesi sta facendo il giro del web. Secondo quanto riporta la BBC, “i procedimenti civili avrebbero dovuto essere discussi presso l’Alta Corte entro la fine dell’anno, ma sono stati sospesi in seguito all’accordo transattivo ”. I tre accusatori uomini hanno affermato di essere stati aggrediti sessualmente (non violentati ndr) da Spacey tra il 2000 e il 2013. Il 66enne premio Oscar ha negato tutte le accuse di illecito. Nel 2023 è stato inoltre assolto da nove capi d’accusa per reati sessuali in un processo penale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Kevin Spacey raggiunge un accordo extragiudiziale con tre uomini che lo accusavano di violenza sessuale: così ha evitato i processi all’Alta Corte

Articoli correlati

Leggi anche: Kevin Spacey firma un accordo con tre uomini che lo accusavano di molestie, l’attore evita il processo

Filippo Laganà: «Ho scritto a Kevin Spacey di notte, mi ha detto sì e mi ha insegnato che il vero talento non ha bisogno di imporsi»?Minimarket? è il nuovo comedy show di Rai Contenuti Digitali e Transmediali ideato e interpretato da Filippo Laganà, con la partecipazione...

Tutti gli aggiornamenti su Kevin Spacey

Kevin Spacey firma un accordo con tre uomini che lo accusavano di molestie, l’attore evita il processoNuove accuse di molestie sessuali per Kevin Spacey, da parte di tre uomini. L’attore, però, non andrà a processo perché ha raggiunto un accordo economico con i diretti interessati, che avevano denunci ... fanpage.it

Kevin Spacey evita un nuovo processo: accordo economico con tre uomini che lo accusavano di molestie sessualiKevin Spacey si salva ancora: eviterà un nuovo processo per violenza sessuale, dopo aver raggiunto un accordo economico con tre uomini che ... msn.com