Oltre Via Francigena e degli Dei in Italia esiste un antico cammino che è stato ricostruito e mappato dalle suore

Questa mattina, le suore hanno presentato il nuovo percorso del Cammino della Santissima Trinità, un antico itinerario che ora torna a vivere grazie al loro impegno. Dopo mesi di lavoro, hanno ricostruito e mappato il sentiero, offrendo a chi cerca un’esperienza autentica lontano dal caos del turismo di massa. È un progetto che punta a preservare la spiritualità e la storia di un cammino che attraversa l’Italia, dando a pellegrini e appassionati un’alternativa più tranquilla e significativa.

Una storia incredibile quella del Cammino della Santissima Trinità, ricostruito e mappato da una comunità di suore che volevano offrire un'esperienza di viaggio lontana dall'overtourism.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Via Francigena In cammino da Palermo ad Agrigento: trekking sulla Magna Via Francigena in Sicilia La Magna Via Francigena in Sicilia è un percorso di circa 180 chilometri che collega Palermo ad Agrigento, attraversando paesaggi variegati e ricchi di storia. In Italia dal Sud America per commettere furti: svaligiata anche un casa abitata dalle suore. La base in un b&b Una serie di furti ha colpito diverse abitazioni in Italia, tra cui una casa abitata da suore, dopo l’arrivo di una banda proveniente dal Sud America. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Via Francigena Argomenti discussi: Ambiente - Via Francigena: la strada per la Terra Santa passa anche per il Sannio; Turismo lento, FlixBus rinnova il patto con la Via Francigena per promuovere la provincia di Foggia - FoggiaToday; Oltre Roma e prima di Roma: sulle tracce di Gabii, la città che vide crescere Romolo; Cammini giubilari: in un anno oltre 5000 partecipanti - Quotidiano La Voce. Oltre Via Francigena e degli Dei, in Italia esiste un antico cammino che è stato ricostruito e mappato dalle suoreUna storia incredibile quella del Cammino della Santissima Trinità, ricostruito e mappato da una comunità di suore che volevano offrire un’esperienza di viaggio lontana dall’overtourism. Leggi tutte ... fanpage.it VIA FRANCIGENA FlixBus e Via Francigena: un turismo lento e sostenibile per valorizzare la provincia di FoggiaFlixBus ha rinnovato l’accordo con la Via Francigena per il 2026, promuovendo un turismo lento, immersivo e accessibile a tutti ... statoquotidiano.it #Barano interviene sulla frana di Via Chiummano: stanziati oltre 92 mila euro Intervento urgente a Via Chiummano dopo gli smottamenti degli ultimi mesi. Approvati verbale e perizia per oltre 92 mila euro. Scopri tutti i dettagli nella notizia completa https://w - facebook.com facebook Oltre mille alloggi a canone calmierato in Emilia-Romagna, al via il nuovo bando regionale x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.