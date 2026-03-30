Durante il torneo ATP di Miami del 2026, la partita tra Sinner e Lehecka ha subito un ulteriore rinvio. Nonostante l'eventuale cancellazione dell’incontro, il regolamento stabilisce che i punti non verranno assegnati. La diretta ha aggiornato la situazione in tempo reale, ma al momento non ci sono ancora conferme sulla ripresa o sulla cancellazione definitiva del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA SUCCEDE SE SINNER-LEHECKA VENISSE CANCELLATA: IL REGOLAMENTO SUI PUNTI 0.30 Ripetiamo: da tempo non sta più piovendo. Si stanno solo ultimando le procedure per asciugare il cemento del campo. 0.28 Il campo non è ancora asciuto. Slitta di altri 15 minuti la ripresa, dunque 0.45. 0.21 Questo invece il cielo che, nel frattempo, si è rasserenato. ATP 1000 @MiamiOpen Final Parece que se aclara el cielo en Miami y en breve se reanudará la final masculina. De momento 6-4 para J. Sinner ante J. Lehecka pic.twitter.comO98yF5rDMK — ADropShot (@DropShot2026) March 29, 2026 0.20 Il momento, ormai un’ora fa, in cui ha cominciato a piovere: World No. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Lehecka 6-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: ulteriore rinvio, ma dovremmo quasi esserci

Articoli correlati

LIVE Sinner-Lehecka 6-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: primo set in controllo, ma c’è di nuovo il pericolo pioggia!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 Larga la risposta di rovescio di Lehecka.

LIVE Sinner-Lehecka, ATP Miami 2026 in DIRETTA: i giocatori entrano in campo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA SUCCEDE SE SINNER-LEHECKA VENISSE CANCELLATA A CAUSA DELLA PIOGGIA LA DIRETTA LIVE DI...

Contenuti utili per approfondire LIVE Sinner Lehecka 6 4 ATP Miami 2026...

Temi più discussi: Jannik Sinner in finale al Miami Open 2026 contro Jiri Lehecka: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Lehecka vale il titolo a Miami (e il Sunshine Double): appuntamento alle 21; Sinner-Lehecka, orario e dove vedere in tv e streaming la finale del Masters 1000 di Miami; ATP Miami LIVE: Sinner avanti un set, ma la pioggia lo ferma.

Sinner-Lehecka in diretta LIVE 6-4: finale sospesa per pioggia a Miami, c’è l’orario della ripresaSinner sfida Lehecka nel match della finale di Miami Open 2026. Jannik, numero due al mondo, può ambire al trofeo del secondo Master 1000 americano riuscendo così a completare il Sunshine Double. Sul ... fanpage.it

Sinner-Lehecka, diretta live finale Miami: Jannik avanti di un set, ma la pioggia interrompe il matchDiretta live della finale del Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka, con l'azzurro che punta a completare uno storico Sunshine Double ... sport.virgilio.it

La finale tra Sinner e Lehecka è in programma alle ore 21 di oggi al Miami Open. Ma a Miami incombe la pioggia, che potrebbe complicare i piani di Jannik e del suo avversario, alla prima finale importante della carriera: https://fanpa.ge/giPpR - facebook.com facebook

#Sinner-Lehecka diretta finale Miami Masters 1000: segui la sfida di oggi LIVE x.com