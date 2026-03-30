LIVE Sinner-Lehecka 6-4 ATP Miami 2026 in DIRETTA | ha smesso di piovere fissato l’orario della ripresa

Durante la prima giornata del torneo ATP di Miami, il match tra Sinner e Lehecka si è interrotto a causa della pioggia. Dopo lo stop, è stato comunicato che il gioco riprenderà a breve. Se l'incontro dovesse essere cancellato, si applicano le regole del regolamento ATP riguardo ai punti in corso e alle eventuali decisioni sul completamento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA SUCCEDE SE SINNER-LEHECKA VENISSE CANCELLATA: IL REGOLAMENTO SUI PUNTI 0.08 Il cielo si è schiarito, dovrebbe effettivamente ricominciare la finale intorno a mezzanotte e mezza. Non si gioca dalle 23.22. 0.04 I giocatori dovranno effettuare un breve riscaldamento. 0.03 Ha smesso di piovere! Gli addetti stanno asciugando il campo! 23.56 Purtroppo continua a piovere. Non si ripartirà prima delle 0.30. 23.45 Viene comunicato che la finale ricomincerà non prima delle 0.15. 23.41 Per il momento continua a piovere. 23.38 Viene comunicato che non si giocherà prima di mezzanotte. 23.36 Jim Courier (1991), Michael Chang (1992), Pete Sampras (1994), Marcelo Rios (1998), Andre Agassi (2001), Roger Federer (2005, 2006, 2017), Novak Djokovic (2011, 2014, 2015, 2016). 🔗 Leggi su Oasport.it

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