LIVE Sinner-Lehecka ATP Miami 2026 in DIRETTA | ha smesso di piovere fissato un nuovo orario

Sul campo di Miami, la partita tra Sinner e Lehecka è ripresa dopo un'interruzione a causa della pioggia. La sfida, valida per il torneo ATP 2026, è stata temporaneamente sospesa e il nuovo orario è stato stabilito dopo che le condizioni meteo sono migliorate. Contestualmente, si aspetta di conoscere l’eventuale cancellazione di altri incontri, tra cui quello tra ErraniPaolini e SinakovaTownsend previsto alle 18.

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