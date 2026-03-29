LIVE Sinner-Lehecka 6-4 ATP Miami 2026 in DIRETTA | fissato un possibile orario per la ripresa

Durante il match tra Sinner e Lehecka agli ottavi di finale dell’ATP Miami 2026, il punteggio attuale vede Sinner avanti 6-4. È stato annunciato che la partita riprenderà dopo mezzanotte, senza indicazioni su una possibile ripresa prima di quell’orario. I tifosi sono in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla prosecuzione dell’incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.38 Viene comunicato che non si giocherà prima di mezzanotte. 23.36 Jim Courier (1991), Michael Chang (1992), Pete Sampras (1994), Marcelo Rios (1998), Andre Agassi (2001), Roger Federer (2005, 2006, 2017), Novak Djokovic (2011, 2014, 2015, 2016). Questi i sette tennisti uomini ad aver realizzato il Sunshine Double. 23.32 Sinner è ad un set dal diventare l’ottavo giocatore a vincere il cosiddetto Sunshine Double, ovvero i tornei di Indian Wells e Miami nello stesso anno. 23.25 Dunque Sinner è avanti 6-4 e 15-30 sul servizio di Lehecka in apertura di secondo set. 23.24 Sarà un temporale di passaggio o una pioggia prolungata? 23. 🔗 Leggi su Oasport.it

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