LIVE Sinner-Lehecka ATP Miami 2026 in DIRETTA | caccia al Sunshine Double con l’incognita meteo

Durante il torneo ATP di Miami 2026, si sta disputando il match tra Sinner e Lehecka, con i giocatori impegnati nella ricerca del Sunshine Double. La partita potrebbe essere sospesa o cancellata a causa delle condizioni meteo avverse, in particolare della pioggia che ha interessato il campo. Sono inoltre in programma incontri di doppio tra ErraniPaolini e SiniaKovaTownsend, con inizio previsto alle 18.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA SUCCEDE SE SINNER-LEHECKA VENISSE CANCELLATA A CAUSA DELLA PIOGGIA LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-SINIAKOVA-TOWNSEND DALLE 18.30 Sinner batte Zverev – Programma Sinner-Zverev – I record di Sinner Buonasera e benvenuti alla diretta live di Sinner-Lehecka, finale del Masters 1000 di Miami: appuntamento non prima delle ore 21.00 italiane di domenica 29 marzo, sarà il secondo match sul Campo Centrale dopo la finale di doppio femminile in cui saranno protagoniste Jasmine Paolini e Sara Errani a partire dalle ore 20.30. Il fuoriclasse altoatesino si presenterà sul cemento statunitense con tutti i favori del pronostico, ma dovrà stare molto attento alla verve del ceco, in grandissima condizione fisica. 🔗 Leggi su Oasport.it

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