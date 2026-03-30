Al torneo ATP di Miami, il match tra il tennista italiano e il suo avversario ceco è in corso. Dopo aver vinto il primo set 6-4, l’azzurro si trova ora sul 3-4 nel secondo, con il servizio dell’avversario. In questa fase, il ceco ha risposto con un colpo profondo, mentre il tennista italiano ha commesso un errore con un diritto in uscita dal servizio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Risposta profonda del ceco, largo il diritto dell’italiano in uscita dal servizio. Quelle 5 palle break non sfruttate hanno rappresentato un punto di svolta di questa finale. 0-15 L’inerzia della partita è cambiata. Lehecka a segno con un diritto incrociato. Sinner inizia ancora con la seconda. 3-4 Lungo il diritto incrociato dell’italiano. 40-0 Ace del n.22. La partita si è dannatamente complicata. 30-0 Serve&volley di Lehecka e demi-volée vincente. Sinner scivola. 15-0 Palla corta di Lehecka, la contro-smorzata di Sinner tocca il nastro e finisce in corridoio. 3-3 Diritto lungolinea profondo di Sinner, largo il rovescio incrociato di Lehecka. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Lehecka 6-4, 3-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro risale da un pericoloso 15-30

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