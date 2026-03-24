LIVE Sinner-Michelsen 7-5 1-2 ATP Miami 2026 in DIRETTA | l’americano risale da 15-30

Al torneo ATP di Miami, il match tra Sinner e Michelsen procede con il giocatore americano che ha recuperato da uno svantaggio di 15-30 e ora si trova sul punteggio di 1-2 nel secondo set. Durante uno scambio, Sinner ha commesso un errore sulla risposta di diritto, lasciando il punteggio a 40-30. La partita è aggiornata in tempo reale con il punteggio attuale e le azioni più recenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Servizio e diritto dell’americano. 40-30 Sinner stecca la risposta di diritto. 30-30 Michelsen ribalta l’inerzia dello scambio con un rovescio lungolinea che Sinner non si aspettava. 15-30 L’americano accusa il colpo e commette doppio fallo. 15-15 Stupendo pallonetto vincente in corsa di Sinner. Michelsen era sicuro di aver fatto il punto, invece. 15-0 Ace al centro di Michelsen. 1-1 Ace esterno dell’italiano. 40-30 Ace al centro di Sinner. 30-30 Servizio e diritto dell’italiano, esce di un soffio il recupero dell’americano. 15-30 Palla corta di Sinner a mezza rete. 15-15 Servizio, schiaffo al volo e smash di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Michelsen 7-5, 1-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’americano risale da 15-30 Articoli correlati LIVE Sinner-Michelsen 3-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: inizio di partita complessoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Sinner scaglia fuori un diritto incrociato a campo spalancato. LIVE Sinner-Michelsen 4-5, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’italiano non sfrutta 4 palle breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Lunga la risposta di rovescio di Sinner sulla seconda dell’avversario. Approfondimenti e contenuti su LIVE Sinner Michelsen 7 5 1 2 ATP Miami... Temi più discussi: Sinner sfida Michelsen agli ottavi: oggi in campo dopo le 21.00; Sinner-Michelsen oggi al Miami Open 2026: quando si gioca e dove vederla in tv e in streaming; Sinner-Michelsen oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, partite precedenti, streaming; Dove e a che ora vedere Sinner-Michelsen al Masters 1000 di Miami in tv e streaming. Diretta Live Sinner-Michelsen ottavi di finale Miami: Jannik vince il primo setRovescio lungo linea impeccabile dell’azzurro che vale il vantaggio, Jannik replica immediatamente con un diritto spaventoso. In una situazione complicata, Michelsen commette il primo doppio fallo e c ... sport.virgilio.it Sinner-Michelsen in diretta LIVE 7-5: Jannik vince il primo set negli ottavi di finale a MiamiLa diretta di Sinner-Michelsen, partita valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami: cronaca e risultato live, con gli highlights del match ... fanpage.it #Sinner diretta Atp Miami: segui gli ottavi di finale contro Michelsen x.com Sinner diretta Atp Miami: segui gli ottavi di finale contro Michelsen live - facebook.com facebook