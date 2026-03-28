LIVE Sinner-Zverev 6-3 4-5 ATP Miami 2026 in DIRETTA | il tedesco risale da 15-40

Al torneo di Miami, nel match tra Sinner e Zverev, il tedesco ha recuperato da un punteggio di 15-40 ed ora si trova avanti 4-5 nel secondo set. La partita è seguita in diretta, con aggiornamenti continui, mentre nel pomeriggio si sono svolti incontri di doppio tra altre coppie. Durante il match, è stato segnato un ace al centro del campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-MERTENSZHANG (DOPO SINNER-ZVEREV) 30-15 Ace al centro. Da quando avevamo detto che non ne aveva realizzati, è già a 4. 15-15 Diritto lungolinea di Zverev su cui l’italiano non può nulla. 0-15 Super rovescio lungolinea di Sinner. Seconda per Zverev in avvio. 5-5 Battuta esterna vincente del n.2. 40-15 Servizio e diritto di Sinner, in rete il passante di rovescio del tedesco. 30-15 Battuta esterna vincente dell’italiano. 15-15 Risposta vincente di diritto del tedesco sulla prima al centro di Sinner. 15-0 Lungo il rovescio centrale di Zverev. 4-5 Ace esterno. Game in cui il tedesco ha annullato 2 palle break da 15-40. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 6-3, 4-5, ATP Miami 2026 in DIRETTA: il tedesco risale da 15-40 Articoli correlati Leggi anche: LIVE Sinner-Michelsen 7-5, 1-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’americano risale da 15-30 LIVE Sinner-Zverev 6-3, 3-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: ace di seconda per il tedescoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-MERTENS/ZHANG (DOPO SINNER-ZVEREV) 15-0 Diritto lungolinea tonante e... Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Sinner Zverev 6 3 4 5 ATP Miami... Temi più discussi: A mezzanotte sarà ancora Sinner-Zverev a Miami; Jannik Sinner - Alexander Zverev al Miami Open 2026: quando gioca la semifinale, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; LIVE Sinner-Zverev 1-0, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro risale subito da 0-30; Sinner-Zverev: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Miami Open in tempo reale. Sinner-Zverev in diretta LIVE 6-3 3-3 al Miami Open 2026: Jannik martella con il servizioSinner sfida Alexander Zverev nel match della semifinale di Miami Open 2026: Jannik, secondo nel ranking mondiale e reduce dal successo di Indian Wells ... fanpage.it Diretta Sinner Zverev | Streaming video tv: ancora in semifinale! (Miami Open 2026, 28 marzo)Diretta Sinner Zverev streaming video tv Miami Open 2026: orario e risultato live della semifinale in Florida, in Italia sarà già sabato 28 marzo. ilsussidiario.net Sinner-Zverev 1-1, il tedesco pareggia i conti nel primo set. In palio la finale del master 1000 di Miami - facebook.com facebook ATP Miami LIVE: Sinner contro Zverev per inseguire il Sunshine Double x.com