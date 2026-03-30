LIVE Sinner-Lehecka 6-4 0-1 ATP Miami 2026 in DIRETTA | il ceco riparte con 3 punti consecutivi

Al torneo ATP di Miami, il match tra Sinner e Lehecka prosegue con il ceco che ha ottenuto tre punti consecutivi, portandosi sull’1-0 nel secondo set dopo aver vinto il primo 6-4. La partita è in corso e può essere aggiornata tramite la diretta online. In caso di cancellazione dell’incontro, si applicano le regole ufficiali riguardanti il punteggio tra i due giocatori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA SUCCEDE SE SINNER-LEHECKA VENISSE CANCELLATA: IL REGOLAMENTO SUI PUNTI 1-1 Ace al centro del n.2. 40-15 In rete il diritto incrociato del n.22. 30-15 Lungo il diritto lungolinea di Sinner, messo in difficoltà da un rovescio inside-out di Lehecka. 30-0 Battuta vincente al centro dell’italiano. 15-0 Ace esterno di Sinner. 0-1 Serve&volley di Lehecka, a segno con la volée di diritto. Sinner ancora freddo in questi primi punti. 40-30 Lungo il rovescio lungolinea di Sinner. 30-30 Lehecka riparte con una battuta vincente al centro. 0.50 Si riparte con Lehecka in battuta e 15-30. 0.45 Ora breve fase di riscaldamento, poi si riprenderà con Lehecka sotto 15-30 in apertura di secondo set. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Lehecka 6-4, 0-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: il ceco riparte con 3 punti consecutivi Articoli correlati LIVE Sinner-Lehecka, ATP Miami 2026 in DIRETTA: caccia al Sunshine Double con l’incognita meteoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA SUCCEDE SE SINNER-LEHECKA VENISSE CANCELLATA A CAUSA DELLA PIOGGIA LA DIRETTA LIVE DI... LIVE Sinner-Lehecka, ATP Miami 2026 in DIRETTA: i giocatori entrano in campo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA SUCCEDE SE SINNER-LEHECKA VENISSE CANCELLATA A CAUSA DELLA PIOGGIA LA DIRETTA LIVE DI... Contenuti utili per approfondire LIVE Sinner Lehecka 6 4 0 1 ATP Miami... Temi più discussi: Jannik Sinner in finale al Miami Open 2026 contro Jiri Lehecka: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Lehecka vale il titolo a Miami (e il Sunshine Double): appuntamento alle 21; Sinner-Lehecka, orario e dove vedere in tv e streaming la finale del Masters 1000 di Miami; ATP Miami LIVE: Sinner avanti un set, ma la pioggia lo ferma. Sinner-Lehecka in diretta LIVE 6-4: finale sospesa per pioggia a Miami, c’è l’orario della ripresaSinner sfida Lehecka nel match della finale di Miami Open 2026. Jannik, numero due al mondo, può ambire al trofeo del secondo Master 1000 americano riuscendo così a completare il Sunshine Double. Sul ... fanpage.it Sinner-Lehecka, diretta live finale Miami: match finalmente ripreso dopo l'interruzione per pioggiaDiretta live della finale del Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka, con l'azzurro che punta a completare uno storico Sunshine Double ... sport.virgilio.it Al Master 1000 di Miami, Sinner vince il primo set 6-4 in finale contro Lehecka DIRETTA - facebook.com facebook Ricomincia a piovere, finale interrotta! Sinner e Lehecka scappano letteralmente dal campo. Gioco sospeso nel mezzo del primo game del secondo set x.com