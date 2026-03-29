LIVE Italia-Germania 2-0 Mondiali curling 2026 in DIRETTA | mano rubata per gli azzurri

Durante la partita di curling tra Italia e Germania ai Mondiali del 2026, gli azzurri hanno concluso il primo end con un vantaggio di 2-0. Alle 17.22, la partita era in corso e si segnalava una particolare attenzione sulla linea centrale, con il giocatore italiano che si posizionava attentamente. La squadra tedesca si stava preparando a un tiro con la pietra rossa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.22 Guardia alta sulla center line per Pimpini. Scheuerl si appoggia alla rossa a punto. 17.21 Pimpini parte con una stone poco sopra la T line e sulla center. Scheuerl mette una guardia alta sul lato destro. SECONDO END 17.18 Corto il tiro di Muskatewitz, mano rubata da 2 per gli azzurri. Italia-Germania 2-0. 17.18 Spiller si appoggia alla rossa al centro della casa. Italia che ha 4 stone in casa, con due perfettamente al centro 17.16 Errore di Muskatewitz con la stone che termina lunga. Occasione per Spiller per rubare la mano 17.15 Guardia bassa messa da Spiller a protezione della stone posta al centro della casa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Germania 2-0, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: mano rubata per gli azzurri Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Svezia 4-5, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: mano rubata dagli azzurri nell’ottavo end. Leggi anche: LIVE Italia-Germania 1-0, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: mano rubata dagli azzurri! CONSTANTINI IS ON FIRE! Bocciata PAZZESCA contro gli USA | #MilanoCortina2026 Tutto quello che riguarda LIVE Italia Germania 2 0 Mondiali... Temi più discussi: Italia vs Germania - Commento in diretta Para ice hockey | Paralimpiadi Milano Cortina 2026; LIVE Italia-Germania, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: serve una grande prestazione; Italia-Germania, Ahk Italien: in 2025 interscambio torna a crescere, +1,2% su 2024; Italia-Germania, interscambio ok ma timori per il futuro. LIVE Italia-Germania, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: serve una grande prestazioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia e ... oasport.it Italia-Germania oggi in tv, Mondiali curling 2026: orario, programma, streamingOggi domenica 29 marzo (ore 17.00) l'Italia affronterà la Germania ai Mondiali 2026 di curling maschile: dopo aver perso contro il Canada nell'incontro ... oasport.it Cosa le viene in mente 55 anni dopo di Italia-Germania 4-3 «Il gol di Schnellinger segnato per caso, io che batto la testa sul palo dopo il gol preso per colpa mia, la finta che sbilancia Maier, l’abbraccio di Riva. E quella palla che sembrava non voler entrare - facebook.com facebook Nel 1970 ho vissuto le emozioni indelebili di Italia-Germania 4-3. Avevo 10 anni e il giorno dopo mi venne la febbre a 40.Oggi bambini di quell'età non hanno ancora visto @Azzurri giocare un mondiale. #Gattuso,che nel 2006 ho raccontato Campione del Mo x.com