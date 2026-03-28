Conferenza stampa Dimarco LIVE | le parole dell’esterno in vista di Bosnia Italia

Durante una conferenza stampa, il calciatore dell'Inter ha commentato le sfide della partita contro la Bosnia, parlando delle sue aspettative e delle strategie da adottare. Ha inoltre discusso delle proprie condizioni fisiche e dell'importanza di prepararsi al meglio per la finale. L’esterno ha risposto a domande sulla formazione e sulla pressione legata a questa partita internazionale.

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