Conferenza stampa Gattuso LIVE | le parole del ct alla vigilia di Italia Irlanda del Nord

Rino Gattuso ha tenuto una conferenza stampa alla vigilia della partita tra Italia e Irlanda del Nord, che si svolgerà come semifinale dei playoff per i Mondiali. Durante l'incontro, il commissario tecnico ha presentato la squadra e ha risposto alle domande dei giornalisti. La partita si giocherà nel turno decisivo per la qualificazione alla fase finale del torneo internazionale.

Pedro Lazio, futuro in bilico? Dal confronto con la passata stagione all’ipotesi ritiro: lo scenario Carnesecchi Atalanta, la mossa della Dea che allontana la Juve: rinnovo sempre più vicino? Bastoni Inter, l’allarme dalla Spagna: «Ha già detto sì al Barcellona!». Svelata la volontà del difensore e il prezzo Calhanoglu svela: «Così sono diventato regista, Chivu dà opportunità a tutti! Vi racconto il passaggio dal Milan all’Inter, c’era anche la Juve!» Mercato Lazio, pazza idea Milik! Svelata la posizione della Juve e l’eventuale valutazione per l’estate Como, Kempf ammette: «Sogno ancora di vestire la maglia della nazionale della Germania. Noi la miglior difesa della Serie A? Rispondo così» Abodi convinto: «La Serie B non deve essere la copia sbiadita della Serie A! Ricordo quando B Italia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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