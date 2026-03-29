Cittadella-Lecco | prezzi e orari biglietti per la 34ª giornata

La partita tra Cittadella e Lecco si terrà domenica 29 marzo alle 17.30 allo Stadio Tombolato, valida per la 34ª giornata di Serie C Wifi. I biglietti sono disponibili con diverse fasce di prezzo e possono essere acquistati online o presso i punti vendita autorizzati. Gli orari di apertura delle biglietterie e le modalità di accesso saranno comunicati dall’organizzazione.

La partita tra Cittadella e Lecco è in programma per domenica 29 marzo alle 17.30 allo Stadio Tombolato, nell’ambito della 34ª giornata di Serie C Wifi. L’acquisto dei biglietti avviene tramite il circuito Ticketone o presso i punti vendita abilitati, con prezzi differenziati per tribune e categorie d’età. Logistica e accessibilità del pubblico. Il sistema di prevendita si basa su una rete distribuita che tocca sia il canale digitale che quello fisico. preferisce la comodità della rete, l’acquisto online prevede un costo aggiuntivo di commissione carta di credito pari a 1,50 euro. Chi invece cerca il contatto umano può recarsi nei punti vendita Ticketone sparsi sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cittadella-Lecco: prezzi e orari biglietti per la 34ª giornata Articoli correlati Serie A, ufficiali date e orari dalla 32ª alla 34ª giornata: ecco quando si giocherà Milan JuveCalciomercato Atalanta, via al piano per il 2026/27: pronti 6 rinnovi! Ma un big è pronto a dire addio, futuro già definito. Sicilia Express a Pasqua 2026 da Torino a Messina, biglietti in vendita dal 22 marzo: orari, prezzi e fermateTorna il Sicilia Express da Torino a Messina(Palermo: 550 posti con biglietti da 29. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cittadella Lecco prezzi e orari... Temi più discussi: Serie C | Cittadella-Lecco, finalmente trasferta libera: biglietti in vendita; Tabellino partita Cittadella U19 vs Lecco U19; Serie C. In vendita i biglietti per Cittadella-Lecco; Con il Cittadella si apre un trittico decisivo per il Lecco. Diretta Cittadella Lecco | Streaming video tv: bella sfida playoff (Serie C, oggi domenica 29 marzo 2026)Diretta Cittadella Lecco streaming video tv, oggi domenica 29 marzo 2026: orario, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C. ilsussidiario.net Pronostico Cittadella-Lecco: il rendimento in trasferta svela il risultatoCittadella-Lecco è una partita del girone A di Serie C e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it Cittadella-Lecco, Iori: “Non dobbiamo andare sotto per forza per reagire: rientrano Anastasia e Falcinelli, out in quattro” - facebook.com facebook #SerieC gr.A Brescia-Ospitaletto 0-0 Giana Erminio-Pergolettese 2-0 Pro Vercelli-Lumezzane 1-1 Renate-LR Vicenza 1-3 league table (top5) 1 LR Vicenza 81 2 Brescia 59 3 Trento 55 4 Lecco 54 5 Cittadella 53 #calcio #football x.com