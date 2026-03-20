Calendario Inter fino alla 34a giornata | quando si gioca con Como Cagliari e Torino

La Lega Serie A ha reso noto il calendario ufficiale dell’Inter fino alla 34ª giornata di campionato. La tabella indica le date delle partite contro Como, Cagliari e Torino, specificando quando si disputeranno gli incontri con queste squadre. Il programma include tutte le sfide programmate, offrendo una panoramica completa degli impegni futuri della squadra nerazzurra.

La Lega Serie A ha ufficializzato il programma delle prossime giornate di campionato, delineando il calendario Inter fino alla 34ª giornata. Un periodo cruciale della stagione, tra campionato e Coppa Italia, che potrebbe indirizzare in modo decisivo il cammino dei nerazzurri. Dopo la sfida contro la Roma a San Siro nel weekend di Pasqua, la squadra di Cristian Chivu sarà attesa da una serie di impegni ravvicinati e ad alta intensità. Calendario Inter: trasferta a Como e anticipo con il Cagliari. Il primo appuntamento sarà domenica 12 aprile alle 20:45, quando l’Inter farà visita al Como. Una gara delicata, soprattutto in un momento della stagione in cui ogni punto può fare la differenza. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Articoli correlati

Leggi anche: Calendario Juve Serie A, anticipi e posticipi 25ª e 26ª giornata: quando si gioca con Inter e Como. Orari e date ufficiali

Calendario Serie A, anticipi e posticipi dalla 32^ alla 34^ giornata: quando gioca l’Inter – FOTOdi Alberto PetrosilliCalendario Serie A, anticipi e posticipi dalla 32^ alla 34^ giornata di Serie A: ecco quando scenderà in campo l’Inter di Chivu...

Una raccolta di contenuti su Calendario Inter

Temi più discussi: Lotta scudetto: i calendari di Inter e Milan a confronto; Inter, lo scudetto passa da qui, Chivu si gioca tutto in 4 sfide! Ed ecco il suo piano; Inter e Milan verso la volata Scudetto: calendario a confronto nelle ultime nove giornate; Il Napoli riaccende i fari sulla corsa scudetto: la rimonta su Inter e Milan passa dal calendario.

Prossime partite e calendario completo dell'InterVisualizza il calendario completo, date, orari, avversari e tutte le prossime partite della stagione 2025/2026 dell'Inter su Virgilio Sport ... sport.virgilio.it

Palmeri sullo scudetto: Ecco perché il calendario del Milan è più facile di quello dell’InterIl giornalista di Sportitalia ha analizzato le prossime partite dei nerazzurri e dei rossoneri: livello di difficoltà a confronto. golssip.it

#Inter, il calendario dopo Pasqua: ufficializzate le date delle sfide con #Como, #Cagliari e #Torino x.com

SERAFINI SULLA "MAROTTA LEAGUE" "L'Inter ha Marotta che fa politica e lo vedi non perché ti favoriscono, ti danno i rigori o non te li danno, ma perché hai il calendario che è aggiustato perfettamente sul cammino rispetto alla Champions League e perch - facebook.com facebook