Spedizione punitiva dopo una lite al Colosseo Accoltellati due ventenni

Dopo una discussione al Colosseo, due giovani sono stati aggrediti in una spedizione punitiva. Le vittime, ventenni, sono state accoltellate da gruppi rivali composti da giovani di origine magrebina e albanese. L’incidente ha coinvolto anche un tentativo di rapina, evidenziando la tensione tra le due bande. La vicenda si inserisce in un quadro di violenza giovanile che richiede attenzione e intervento delle forze dell’ordine.

Prima la lite e il tentativo di rapina, poi la spedizione punitiva con caschi e coltelli. Due bande di ragazzi: magrebini da una parte e albanesi dall'altra. Ad avere la peggio sono stati due giovani egiziani, uno accoltellato a una gamba e l'altro picchiato. I due sono poi stati trasportati in.

