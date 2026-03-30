Nel corso della notte, al Grande Fratello Vip, si è consumato un acceso confronto tra Blu Barbara Prezia e Ibiza Altea, dopo le dichiarazioni ritenute shock pronunciate in diretta. La discussione è avvenuta all’interno della Casa, coinvolgendo i due concorrenti in un confronto diretto e acceso. La dinamica dell’evento ha suscitato attenzione tra gli altri coinquilini presenti nella residenza.

Blu Barbara Prezia e Ibiza Altea si scontrano duramente al GF Vip dopo le frasi shock in diretta. Ecco tutto quello che è successo nel confronto notturno. Ci sono scontri che si vedono arrivare da lontano, e poi c’è quello tra Blu Barbara Prezia e Ibiza Altea al Grande Fratello Vip. Questa notte, dentro la Casa più spiata d’Italia, è andata in scena una resa dei conti che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. Il contesto: le parole che hanno acceso la miccia. Tutto nasce da alcune dichiarazioni di Ibiza Altea durante le puntate precedenti del reality di Canale 5. Nei confronti di Blu Barbara Prezia, Altea aveva usato espressioni durissime, definendola “una pick me girl, sempre predisposta, sempre a gambe aperte”. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Lite al Grande Fratello Vip tra Blu Barbara Prezia e Ibiza Altea: il confronto notturno che divide la Casa

Articoli correlati

Grande Fratello Vip, scoppia la prima lite nella casa: cosa è successo tra Raul Dumitras e Ibiza AlteaSono quattro i concorrenti del Grande Fratello Vip ad essere entrati nella casa in anticipo, tra questi ci sono Raul Dumitras e Ibiza Altea.

Leggi anche: GFVIP, Ibiza Altea torna all’attacco contro Barbara Blu Prezia definendola gattamorta

Aggiornamenti e notizie su Grande Fratello Vip

Temi più discussi: Grande Fratello VIP: Una sveglia che semina discordia: la lite tra Alessandra e Adriana Video; Grande Fratello Vip, aperitivo nel caos: lite furiosa tra Raimondo Todaro e Giovanni Calvario [video]; GF Vip, rissa sfiorata fra Francesca Manzini e Alessandra Mussolini; Sale la tensione al GF Vip 8. Francesca Manzini alza il pugno, Alessandra Mussolini: Menami.

Grande Fratello VIP: tensioni al femminile e una nuova eliminazioneStasera, lunedì 30 marzo, in prima serata su Canale 5 e sul sito ufficiale, torna una nuova puntata di Grande Fratello VIP. Ilary Blasi vi aspetta in compagnia delle due opinioniste Selvaggia Lucarell ... grandefratello.mediaset.it

Grande Fratello Vip, lite mattutina infiamma lo scontro Elia Ibiza AlteaGrande Fratello Vip, lite mattutina tra Antonella Elia e Ibiza Altea Nella casa del Grande Fratello Vip, la tensione esplosa in diretta nella quarta p ... assodigitale.it

Selvaggia Lucarelli top e flop: dal Grande Fratello vip alle nozze rinviate al 2027 - facebook.com facebook

Nelle scorse ore alcuni concorrenti di “Grande Fratello Vip” sono usciti momentaneamente dalla Casa per recarsi presso i seggi elettorali di competenza ed esercitare il proprio diritto di voto #GFVIP x.com