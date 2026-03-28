Nelle ultime ore, Ibiza Altea ha rivolto dure parole a Barbara Blu Prezia, definendola “gattamorta”. A commentare la vicenda anche l’opinionista del GFVIP Selvaggia Lucarelli, che ha criticato il modo di comportarsi di Ibiza Altea, sottolineando un atteggiamento giudicante e severo nei confronti delle altre donne. La polemica si amplifica sui social e sui programmi televisivi dedicati al reality.

Ibiza Altea torna ad attaccare. La concorrente della nuova edizione delGFVIP, si era già scagliata controLucia Ilardo, ex partecipante di Temptation Island, definendola una donna “leggera”dopol’avvicinamento a Renato Biancardie il bacio sotto le coperte. Ebbene ora nella casa è tornata nuovamente agli insulti,andando contro Barbara Blu Prezia. Altea ha definito Prezia una gattamorta, più precisamente una “pick me girl”, troppo aperta con i ragazzi e in particolarecon Nicolò Brigante,ex tronista di Uomini e Donne. Subito dopo l’attacco di Altea,Barbara Blu Prezia si è difesadalle accuse e senza mezzi termini ha affermato:“Lei ha un pregiudizio verso molte persone, usa questo per cercare di dimostrare carattere. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - GFVIP, Ibiza Altea torna all’attacco contro Barbara Blu Prezia definendola gattamorta

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