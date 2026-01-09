L'Inter verso il titolo di Campione d'Inverno | è l'antipasto per lo Scudetto ma non può più perdere
L'Inter si avvicina alla qualificazione come Campione d'Inverno, un risultato importante nella corsa allo scudetto. Per consolidare questa posizione, la squadra dovrà mantenere alta la concentrazione e gestire al meglio le prossime partite, in attesa dei recuperi del 14-15 gennaio. Solo così potrà continuare a puntare con fiducia alla conquista del titolo di campione d’Italia.
L'Inter attende di festeggiare ufficialmente il titolo di Campione d'Inverno, ma dovrà attendere i recuperi del 14-15 gennaio. Un primo posto che non comporta trofei ma che a livello statistico la proietta verso il 21° tricolore. Ma c'è un tabù da superare: negli ultimi 20 anni solo 3 volte lo Scudetto è andato ha chi ha subito 5 o più sconfitte. E i nerazzurri sono già a 4. 🔗 Leggi su Fanpage.it
