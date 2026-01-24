È morto Nazzareno Canuti campione d'Italia con l'Inter che andò a giocare in Serie B con il Milan

È deceduto all’età di 70 anni Nazzareno Canuti, ex calciatore italiano noto per aver vinto due Coppe Italia con l’Inter. Campione d’Italia, in seguito ha proseguito la sua carriera trasferendosi in Serie B con il Milan. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel mondo del calcio italiano.

A 70 anni si è spento improvvisamente Nazzareno Canuti, ex baluardo dell'Inter con cui vinse anche due Coppe Italia.🔗 Leggi su Fanpage.it

Morto Nazzareno Canuti: vinse lo scudetto con l’Inter di BerselliniNazzareno Canuti, ex calciatore e vincitore dello scudetto con l’Inter di Bersellini, è deceduto a 70 anni.

Addio a Nazzareno Canuti: vinse lo scudetto del 1980 con l'Inter e giocò in B col MilanÈ scomparso Nazzareno Canuti, ex difensore noto per aver vinto lo scudetto del 1980 con l’Inter.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Canuti 70. Buon compleanno Nazzareno!; Diretta Como-Torino: formazioni, dove vederla in tv e live streaming | DAZN News IT; Dakar, decima tappa: Sanders cade, Al Attiyah torna al comando!; Diretta Fiorentina-Cagliari: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN | DAZN News IT.

Lutto nel calcio: è morto a 70 anni Nazzareno Canuti, ex difensore di Inter e Milan, uno dei primi a giocare per entrambeLutto nel mondo del calcio e in particolare per quello nerazzurro: è improvvisamente scomparso Nazzareno Canuti, ex difensore di Inter e Milan colpito da un tumore fulminante: aveva 70 anni, compiuti ... calciomercato.com

Lutto nel mondo del calcio: è morto Nazzareno Canuti, campione d'Italia con l'Inter nel 1980Se ne va un altro pezzo del calcio anni '70 e '80. Ci lascia anche Nazzareno Canuti, difensore di quella storica Inter di Bersellini capace di vincere in carrozza lo scudetto '79/'80. L'ultima senza s ... msn.com

Ho adottato mio fratello In scena I Pezzi di Nerd – Mirko Cannella, Nicolo Innocenzi, Michele Iovane, Jey Libertino di Mirko Cannella, Nicolo Innocenzi, Michele Iovane, Jey Libertino, Nazzareno Mattei Si ringrazia per la voce fuori campo Giancarlo Ratti Superv - facebook.com facebook