Negli ultimi anni si sono acuite le difficoltà del sistema sanitario nel gestire le liste d’attesa per gli esami specialistici. Per contrastare questo problema, è stato introdotto un nuovo dispositivo tecnologico sviluppato da una società specializzata. Questa soluzione mira a ridurre i tempi di attesa e a migliorare l’efficienza delle prenotazioni. Il dispositivo è stato recentemente testato in alcune strutture sanitarie.

TRA LE CREPE più evidenti che il sistema sanitario nazionale sta mostrando negli ultimi anni c’è senza dubbio quella delle liste d’attesa per gli esami specialistici. Basta dare un’occhiata ai numeri: nel 2025, su 33,5 milioni di esami prenotati, solo 13,4 milioni sono stati effettivamente gestiti dal sistema. E i restanti 20 milioni? Corrispondono a pazienti che hanno rinunciato, aspettato oltre i tempi di legge o si sono rivolti al privato. È proprio dalla constatazione della crescente difficoltà di accesso agli esami diagnostici che prende forma Rilemo, startup medtech nata nel 2024 con l’obiettivo di ampliare l’accesso alla diagnostica per immagini grazie a dispositivi portatili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Liste d’attesa più corte con il dispositivo tech lanciato da Rilemo

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