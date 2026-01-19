Corte dei Conti 72 milioni in Campania per smaltire le liste d’attesa

La Regione Campania ha stanziato oltre 70 milioni di euro per ridurre le liste d’attesa nelle strutture sanitarie. Questa iniziativa, evidenziata nella relazione della Corte dei Conti al Parlamento, mira a migliorare l’efficienza del sistema sanitario regionale e garantire tempi di attesa più contenuti per i pazienti. Un intervento che punta a rafforzare l’accessibilità e la qualità delle prestazioni sanitarie nella regione.

La Regione Campania ha destinato oltre 70 milioni di euro per smaltire le liste d'attesa. La Relazione al Parlamento della Corte dei Conti. Nel corso del 2024 la Regione Campania ha destinato risorse pari a 72,084 milioni di euro per favorire lo smaltimento delle liste di attesa. Lo scrive la Corte dei Conti nella Relazione al Parlamento sulla gestione dei servizi sanitari regionali, sottolineando i "numerosi sforzi messi in campo dalla Regione per il governo del fenomeno, con interventi sinergici messi in atto su più fronti". In merito ai dati relativi alla spesa pro capite mensile a carico del cittadino per la farmaceutica convenzionata a livello nazionale, la spesa lorda mensile pro capite si è attestata su un valore medio pari a 13,8 euro, in Campania è di 16,3 euro. 🔗 Leggi su 2anews.it

Corte dei Conti: “In Campania 70 milioni per smaltire le liste d’attesa”

La Regione Campania ha allocato circa 72 milioni di euro nel 2024 per ridurre le liste di attesa nelle strutture sanitarie. La misura mira a migliorare l’efficienza del sistema e garantire tempi più rapidi di accesso alle cure. La Corte dei Conti ha evidenziato questa iniziativa come un passo importante per affrontare le criticità del settore sanitario regionale.

Liste d’attesa “privatizzate” al reparto di oculistica: sequestrati 9 milioni su richiesta della Corte dei Conti

La Corte dei Conti ha disposto il sequestro di oltre 9 milioni di euro nell’ambito di un'inchiesta sulle presunte liste d’attesa privatizzate nel reparto di oculistica “Renato Dulbecco”. L’azione segue le indagini della Procura di Catanzaro, che hanno portato a questa misura cautelare contro 11 persone coinvolte.

