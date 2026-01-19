Corte dei Conti | In Campania 70 milioni per smaltire le liste d’attesa

Tempo di lettura: 2 minuti Nel corso del 2024 la Regione Campania ha destinato risorse pari a 72,084 milioni di euro per favorire lo smaltimento delle liste di attesa. Lo scrive la Corte dei Conti nella Relazione al Parlamento sulla gestione dei servizi sanitari regionali, sottolineando i “ numerosi sforzi messi in campo dalla Regione per il governo del fenomeno, con interventi sinergici messi in atto su più fronti”. Nel complesso, “ l’analisi svolta sui riscontri degli enti campionati rileva un complessivo smaltimento delle liste d’attesa formatesi tra il 2020 e il 2021 e un miglioramento dei tempi di erogazione delle prestazioni nel corso dell’esercizio esaminato”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Corte dei Conti: “In Campania 70 milioni per smaltire le liste d’attesa” Liste d’attesa “privatizzate” al reparto di oculistica: sequestrati 9 milioni su richiesta della Corte dei Conti

