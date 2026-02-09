Iran-Usa l’agenzia nucleare di Teheran | Pronti a diluire l’uranio arricchito in cambio della revoca delle sanzioni

L’Iran annuncia di essere pronto a diluire l’uranio arricchito se gli Stati Uniti e le altre potenze rimuoveranno le sanzioni economiche. Il capo dell’agenzia nucleare di Teheran, Mohammad Eslami, spiega che questa mossa potrebbe essere la risposta alle pressioni internazionali, puntando a riaprire un dialogo più diretto con le potenze mondiali. Per ora, non ci sono conferme ufficiali su una reale intenzione di negoziare, ma il gesto di Teheran rischia di riaccendere le tensioni sul dossier nucleare.

Il capo dell’ agenzia nucleare iraniana, Mohammad Eslami, ha affermato che Teheran potrebbe diluire il suo uranio altamente arricchito in cambio della revoca di tutte le sanzioni. A riferirlo è l’agenzia di stampa Isna. Il governo iraniano «è molto serio nei negoziati » con gli Usa, «a condizione che anche la controparte sia seria e pronta» a raggiungerlo. Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, nel suo intervento alla cerimonia di saluto agli ambasciatori in occasione del 47mo anniversario della Rivoluzione islamica. «Ogni volta che si è parlato al popolo iraniano con la lingua della forza, il popolo iraniano ha resistito, e ogni volta che si è parlato con la lingua del rispetto, il popolo iraniano ha risposto con la stessa lingua», ha dichiarato Araghchi, evidenziando il « muro di sfiducia verso gli Usa ».🔗 Leggi su Open.online

Dopo il primo round di negoziati in Oman tra Iran e Stati Uniti, Teheran ribadisce di non cedere sul suo programma nucleare.

Il governo americano ha deciso di imporre dazi fino al 25% su tutti i beni importati da quei paesi che continuano a comprare petrolio dall’Iran.

