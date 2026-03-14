Le agenzie di intelligence statunitense e israeliana stanno seguendo le tracce di 440 chili di uranio arricchito provenienti dall'Iran. La ricerca si concentra sul reperimento del materiale radioattivo, considerato potenzialmente utilizzabile per scopi nucleari. Le operazioni sono in corso per rintracciare il nascondiglio di questa sostanza, che ha attirato l'attenzione internazionale.

Dove è nascosto l'uranio arricchito dell'Iran? I 440 chili di materiale radioattivo hanno scatenato una caccia all'ultimo respiro da parte degli 007 di Cia e Mossad. Americani e israeliani vogliono neutralizzare l'uranio che, se lavorato ulteriormente, potrebbe essere impiegato per produrre una decina di bombe atomiche. All'origine della guerra scatenata da Washington e Tel Aviv c'è proprio il tentativo di impedire che l'Iran possa costruire ordigni nucleari dopo i falliti negoziati a Ginevra. Dove gli inviati di Teheran hanno fatto capire che non avrebbero rinunciato all'arricchimento dell'uranio. Procedura necessaria per poterlo utilizzare per scopi militari. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, caccia all'uranio arricchito. Cia e Mossad sulle tracce della "bomba" degli Ayatollah

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