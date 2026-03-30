L’Iran è diventata una trappola per Trump

L’Iran si presenta come una sfida difficile per l’amministrazione statunitense, senza opzioni chiare per risolvere la situazione. Le scelte possibili sono limitate e entrambe comportano rischi significativi. Se il presidente decide di ritirarsi dalla questione, potrebbe essere percepito come sconfitto. La situazione rimane complessa e senza soluzioni semplici all’orizzonte.

Il problema di un’interruzione immediata dell’attacco è che malgrado le quotidiane dichiarazioni trionfali, Washington lascerebbe la regione in uno stato più instabile rispetto a un mese fa, quando insieme a Israele ha cominciato a bombardare l’Iran. Lo stretto di Hormuz resterebbe in balia della volontà iraniana, con un sistema di pagamento per il passaggio che per di più potrebbe essere basato sulla valuta cinese. I paesi del Golfo resterebbero a portata dei missili dei Guardiani della rivoluzione iraniani, mentre il regime di Teheran si crederebbe vincitore per il semplice fatto di essere sopravvissuti. Gli sviluppi degli ultimi giorni dimostrano che Trump si è lasciato intrappolare dalla guerra asimmetrica condotta dai Guardiani della rivoluzione. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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