Un esperto ha dichiarato che l'ex presidente sta affrontando una situazione senza uscita, con nessuna possibilità di vittoria. La tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran sta crescendo, mentre si parla di una recessione ormai vicina. La guerra tra le tre nazioni si sta intensificando e le conseguenze potrebbero estendersi oltre il settore militare. La situazione resta molto complessa e difficile da prevedere.

La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran rischia di avere conseguenze ben oltre il piano militare. Secondo l’analista geopolitico Ian Bremmer, fondatore di Eurasia Group, il conflitto ha già prodotto un effetto chiaro: Donald Trump è senza via d’uscita e l’economia globale “si avvia verso una recessione inevitabile “, ha detto in una lunga intervista al Corriere della Sera. “Errore strategico grave, crisi senza soluzione a breve”. Per Bremmer, l’attacco all’Iran rappresenta «il più grave errore di valutazione delle presidenze di Trump». L’analista respinge l’idea di un “Armageddon energetico” totale, ma sottolinea come la situazione sia comunque estremamente critica: con lo Stretto di Hormuz bloccato e le tensioni in aumento, «non si vede una soluzione a breve termine». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Iran, Bremmer: “Trump è in trappola, niente vittoria possibile. E ora la recessione è inevitabile”

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