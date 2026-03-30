L’Iran ha effettuato nuovi attacchi contro obiettivi degli Stati Uniti, causando danni materiali e danni a infrastrutture militari. Le azioni si inseriscono in un conflitto che coinvolge diverse parti nella regione, con l’arsenale di Teheran che si mantiene attivo nonostante le tensioni crescenti. La situazione rimane sotto osservazione, senza che siano stati annunciati interventi militari diretti da parte delle parti coinvolte.

Quanto a lungo può ancora continuare a colpire l’Iran nel quadro della Terza guerra del Golfo? La Repubblica Islamica ha incassato duri colpi dall’offensiva israelo-americana, ma dopo oltre un mese di guerra un dato strutturale emerge: Teheran ha ancora missili e droni con cui colpire Israele, le basi statunitensi nel Golfo e l’infrastruttura economica e securitaria della regione dell’Asia Sud-Occidentale. Nei primi giorni del conflitto iniziato il 28 febbraio scorso, si sprecavano gli annunci. Israele e Usa in poco tempo, senza conferme visive per gli analisti Osint, dichiaravano di aver obliterato l’80% dei lanciatori iraniani e si sprecavano le previsioni sul fatto che la resistenza di Teheran e la sua capacità di esercitare deterrenza e risposta potesse durare al massimo una settimana e mezza. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’Iran continua a colpire: i danni agli Usa e la tenuta dell’arsenale di Teheran

Articoli correlati

Le bombe a grappolo dell’Iran su Israele: così Teheran vuole massimizzare i danni e risparmiare sull’arsenale già ridottoNel corso di questa guerra, scatenata dall’aggressione militare israelo-americana all’Iran, quest’ultimo ha fatto crescente ricorso alle bombe a...

Iran, la diretta. Qatar: "Mosca sta passando i dati a Teheran per colpire gli Usa"Prosegue la guerra in Iran iniziata sabato scorso con gli attacchi di Israele e Usa.

Guerra Iran, la diretta: colpita con un drone l'ambasciata Usa a Baghdad. Trump: «Teheran sconfitta»