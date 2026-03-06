Iran la diretta Qatar | Mosca sta passando i dati a Teheran per colpire gli Usa

Sul fronte iraniano, la situazione si intensifica con notizie di un trasferimento di dati tra Mosca e Teheran, secondo quanto affermato dal Qatar. La guerra, iniziata sabato scorso con attacchi israeliani e statunitensi, si è estesa a tutti i Paesi del Golfo, provocando ripercussioni economiche a livello globale. Lo Stretto di Hormuz è stato dichiarato

Prosegue la guerra in Iran iniziata sabato scorso con gli attacchi di Israele e Usa. Il conflitto è ormai regionale, avendo coinvolto tutti i Paesi del Golfo, e ha già importanti ripercussioni economiche globali: lo Stretto di Hormuz, cruciale snodo commerciale, è ufficialmente "zona di guerra". Teheran nega di averlo chiuso ma ci sono un centinaio di navi bloccate, con merci del valore di 25 miliardi "congelate". Segui qui la diretta della giornata: Ore 13.34: Il figlio di Smotrich ferito in Libano - Il figlio del ministro israeliano delle Finanze, Bezalel Smotrich, è rimasto lievemente ferito durante le operazioni delle Idf lungo il confine con il Libano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Gli USA iscrivono l’Iran tra i Paesi che praticano “detenzioni ingiustificate” e Trump è pronto a colpire TeheranGli Stati Uniti hanno formalmente iscritto l’Iran sulla sua lista nera di paesi praticanti “detenzioni ingiustificate“.

Guerra Israele e Usa – Iran. Cosa sta davvero succedendo a Teheran? Segui la diretta con Peter Gomez e Farian SabahiAlle 16 di venerdì 6 marzo un dialogo tra Peter Gomez e e la professoressa Farian Sabahi per capire cosa sta accadendo a Teheran, nel mezzo del...

