Durante il conflitto tra Iran e Israele, Teheran ha utilizzato in modo crescente bombe a grappolo contro il territorio israeliano. La guerra è stata innescata dall’attacco militare israelo-americano contro l’Iran, che ha portato l’Iran a massimizzare i danni sfruttando un’arma che consente di risparmiare sull’arsenale già limitato.

Nel corso di questa guerra, scatenata dall’aggressione militare israelo-americana all’ Iran, quest’ultimo ha fatto crescente ricorso alle bombe a grappolo contro Israele. Non è la prima volta che Teheran le utilizza sul territorio israeliano: era già successo durante la guerra dei 12 giorni dello scorso giugno, e meno di un anno prima era stato proprio Israele ad usarle in Libano – anche in quel caso per la seconda volta, dopo quella nel 2006, e in ambo i casi bombardando anche con il fosforo bianco su aree abitate. Le bombe a grappolo sono armi vietate dal diritto bellico, più precisamente dalla Convenzione di Oslo del 2008, che conta 111 aderenti – tra cui lo stesso Libano, ma anche l’Italia – ma nessuno tra Stati Uniti, Russia, Ucraina, Israele e Iran. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le bombe a grappolo dell’Iran su Israele: così Teheran vuole massimizzare i danni e risparmiare sull’arsenale già ridotto

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